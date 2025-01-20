Сразу двух человек казнили в Китае: на их счету 43 смерти

В Китае 20 января 2025 года в исполнение привели два смертных приговора, сообщает Zakon.kz.

Первый казненный – 21-летний Сюй Цзяцзинь. 16 ноября 2024 года он устроил поножовщину в Профессиональном колледже искусств и технологий Уси в Исине, провинция Цзянсу. Погибли восемь человек, 25 получили ранения. По данным полиции, преступник был выпускником колледжа 2024 года и провалил экзамены. Он признался в нападении из-за гнева в связи с тем, что не получил диплом об окончании колледжа и был недоволен оплатой практики.

Второй казненный – 62-летний мужчина по фамилии Фан. 11 ноября 2024 года в городе Чжухай он за рулем внедорожника совершил наезд на пешеходов на беговой дорожке в спортивном центре "Чжухай Стадиум", в результате 35 человек погибли и 43 получили ранения. Свидетель происшествия сообщил, что водитель ездил по кругу на беговой дорожке, сбивая людей. По одной из версий, нападение было связано с недовольством по поводу финансового урегулирования его развода.

По информации Центрального телевидения Китая, оба были приговорены к смертной казни в декабре 2024 года.

17 декабря 2024 года в Китае привели в исполнение смертный приговор чиновнику Ли Цзяньпину, признанному виновным в хищениях и взятках.