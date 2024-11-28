В Башкирии собака четыре дня ждала на льду утонувшего хозяина

Хатико из Башкирии. Верная собака по кличке Белка на протяжении четырех дней дежурила на месте, где провалился под воду ее хозяин. Эту историю рассказал исполняющий обязанности председателя Госкомитета Кирилл Первов, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, 24 ноября 2024 года, пытаясь сократить дорогу до дома, 59-летний велосипедист по имени Николай решил проехать через покрывшуюся льдом реку Уфу. Толщина покрова составляла не более 2 см. Мужчина провалился под лед и утонул.

Через пару дней удалось найти и поднять со дна только велосипед.

"Все эти дни собака по кличке Белка ждала своего хозяина недалеко от места, где произошла трагедия. Несмотря на попытки родственников забрать ее домой, верный друг не оставлял надежды встретить своего хозяина вновь", – поделился Первов в своем Telegram-канале.

На четвертый день, 27 ноября, спасателям удалось найти тело мужчины на глубине 9 м. Его извлекли из воды.

Местного Хатико увезли с места. Но родственники готовы к тому, что собака опять сбежит.

По данным местных СМИ, семь лет назад Николай едва не утонул на том же самом месте. Тогда хозяин башкирского Хатико потерял супругу и близкого друга. В октябре 2017 года они переплывали реку на лодке, однако неожиданно судно перевернулось. Из ледяной воды смог выбраться только Николай.

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