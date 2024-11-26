Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Самую быструю собаку породы тазы выбрали в Туркестанской области

Собаки, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 07:40 Фото: wikipedia
В регионе прошел конкурс на самую красивую и быструю собаку породы тазы, сообщает Zakon.kz.

На соревнования привезли больше 100 лучших представителей казахской охотничьей борзой. Об этом передает корреспондент агентства "Хабар".

Эксперты жюри оценивали не только скорость и ловкость собак, но и такие критерии, как:

  • окрас;
  • тип конституции;
  • гармоничность телосложения;
  • особенности характера.

Победителем стал пес из Ордабасинского района по кличке Таймас. Со слов его владельца, чистокровному псу два года.

"За его питанием мы следим, он очень любит охотиться на зайцев, лисиц, шакалов", – рассказал Бекзат Мейрбай.

А в казахстанской полиции служит уникальная бельгийская овчарка.

Читайте также

Детский сад
Мужчина-воспитатель из Акмолинской области покорил сердца казахстанцев
Назначен новый руководитель департамента по делам обороны Абайской области
Нового руководителя Департамента по делам обороны назначили в Абайской области
Новые тарифы в ГНПП Бурабай, на что пойдут расходы
О новых тарифных ставках ГНПП "Бурабай": на что пойдут эти доходы
Алия Абди
Туркестанская область 2024 год Собаки Конкурсы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
подарки на новый года знаки зодиака
Три знака зодиака получат роскошные подарки на Новый год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: