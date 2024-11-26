Самую быструю собаку породы тазы выбрали в Туркестанской области

В регионе прошел конкурс на самую красивую и быструю собаку породы тазы, сообщает Zakon.kz.

На соревнования привезли больше 100 лучших представителей казахской охотничьей борзой. Об этом передает корреспондент агентства "Хабар".

Эксперты жюри оценивали не только скорость и ловкость собак, но и такие критерии, как:

окрас;

тип конституции;

гармоничность телосложения;

особенности характера.

Победителем стал пес из Ордабасинского района по кличке Таймас. Со слов его владельца, чистокровному псу два года.

"За его питанием мы следим, он очень любит охотиться на зайцев, лисиц, шакалов", – рассказал Бекзат Мейрбай.

А в казахстанской полиции служит уникальная бельгийская овчарка.