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Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность

7 пород собак, которые будут с хозяином до конца, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 11:13 Фото: pxhere
Преданность – известное качество собак, выделяющее их среди других животных. Об их верности и любви существует немало интересных и удивительных историй. Чего только стоит история про Хатико. Эксперты назвали семь пород комнатных собак, которые будут с хозяином до конца, сообщает Zakon.kz.

В этом списке ши-тцу, чихуахуа, йорк и не только.

Ши-тцу

Комнатные собачки были выведены в качестве питомцев-компаньонов в тибетских монастырях и стали воплощением преданности. Они привязываются к человеку и везде следуют за ним, становясь "собаками-липучками", показывая любопытный, но выдержанный характер.

Чихуахуа

Самые маленькие, но при этом очень верные и преданные собаки-компаньоны. У них немного скандальный характер по отношению к чужакам, они активны, любят внимание и испытывают сильную привязанность к хозяину. Следят за каждым шагом своего владельца и готовы сопровождать его везде, где это возможно. Плохо переносят разлуку, не любят оставаться в одиночестве.

Бигль

Представители этой миниатюрной породы отличаются дружелюбием и энергичным темпераментом. Это псы-весельчаки, которые много шалят и исследуют все вокруг. При этом у них достаточно устойчивая психика. Единственное, что негативно сказывается на поведении питомца, – отсутствие общения. Бигли любвеобильны и преданы не только хозяину, но и членам его семьи.

Такса

Пес может особенно привязываться к одному человеку, что делает его идеальным выбором для одиноких взрослых людей. Для этих собак нехарактерны робость или агрессия. Обычно они равнодушны к незнакомцам, но ласковы и веселы с хозяином, могут даже ревновать.

верные породы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 11:13

Фото: pxhere

Из-за сильного характера таксам необходимо настойчивое, но мягкое воспитание с раннего возраста.

Аффенпинчер

Пес активный, часто самоуверенный и бесстрашный, при этом очень любящий своих хозяев. Как правило, осторожна, бывает довольно неприветливой с незнакомыми людьми, поэтому щенку этой породы необходима ранняя социализация и дрессировка. Очень приятная во всех аспектах собака-компаньон". Аффенпинчер готов составить компанию владельцу везде и всегда, будь то отдых на диване или прогулка.

Корги

Низкорослая крепкая собака. В последнее время корги часто оказываются в центре внимания из-за популярности среди владельцев домашних животных. С корги, как отмечено в публикации РБК Life, ближе познакомился весь мир благодаря королеве Елизавете II, очень любившей представителей этой породы. Такой собаке будет хорошо в семье, любящей бывать на природе. Собака очень активна. В целом собаки послушны и преданны своей семье.

Йоркширский терьер

Эти ориентированные на людей питомцы будут дружелюбны с незнакомцами и другими собаками, но ничто не сравнится с той привязанностью, которую они проявят к человеку, который их кормит, чистит, гуляет и хвалит ежедневно. Эта собака требует любви, она не создана для одиночества. Они чрезвычайно преданы своим хозяевам и стремятся быть рядом с ними все время, буквально следуя за ними повсюду.

Йоркширский терьер, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 11:13

Фото: pxhere

Все знают, что появление собаки в доме – всегда радостный момент. Сохранить и умножить эту радость помогут необходимые прогулки. Выводить четвероногих любимцев на прогулку нужно ежедневно, но как и сколько с ними гулять, зависит от возраста, размера, породы и здоровья животного. Ранее эксперты подробно рассказали основные правила.

Также специалисты подсказали, что домашние любимцы ближе к холодам нуждаются в особом внимании и заботе. Как подготовить питомца к непростому периоду года, читайте в этом материале.

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