Более 500 млн тенге выплатили казахстанцам по страховке медработников

За последние два года пациентам и их семьям в Казахстане выплатили 502,6 млн тенге по страховке профессиональной ответственности медработников. К сентябрю 2026 года такой страховкой охвачены более 178 тыс. медиков, сообщает Zakon.kz.

Обязательное страхование ответственности медработников заработало в Казахстане в октябре 2024 года. Закон был разработан по поручению президента.

По данным на 1 сентября 2026 года, застрахованы 178 296 медработников. Большинство из них – 155 856 человек – работают в государственных медорганизациях, еще 22 440 – в частных. Только с начала этого года медорганизации заключили 1 867 договоров страхования, а пациентам произвели 112 выплат, сообщили в Минздраве.

Получить деньги можно, если будет подтверждено, что при оказании медицинской помощи был причинен вред жизни или здоровью пациента. Для этого сам пациент или его законный представитель должен обратиться в медицинскую организацию.

Каждый такой случай разбирает независимая экспертная комиссия. В нее входят профильные специалисты, представители медицинских сообществ и страховой организации. При этом сотрудники больницы или клиники, где произошел рассматриваемый случай, участвовать в комиссии не могут.

Эксперты изучают медицинские документы и обстоятельства оказания помощи. Если страховой случай подтверждается, деньги пациенту или его представителю выплачивает страховая компания. Требовать компенсацию непосредственно с врача не нужно.

Самим медикам оплачивать страховку также не приходится – это делает медицинская организация. Если наступает страховой случай, компенсацию в установленных законом пределах берет на себя страховая компания.

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