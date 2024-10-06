Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

охрана, телохранители, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:08 Фото: freepik
В США сотрудники Секретной службы массово увольняются из-за переработок, что осложняет работу тем, кто остается работать в ведомстве, сообщает Zakon.kz.

О проблеме написала газета The New York Times.

"Вместо того, чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1 400 из 7 800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет", – отмечается в материале издания.

Как отмечают журналисты, особым вызовом стал 2024 год, когда перед ведомством встала большая задача по обеспечению безопасности международных и предвыборных мероприятий в США. Однако на фоне увольнений выяснилось, что служба не располагает запасными опытными кадрами и неспособна восполнить сформировавшуюся убыль сотрудников.

Два покушения на жизнь бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в июле и сентябре 2024 года обнажили серьезные проблемы в работе Секретной службы, которые затрагивали систему управления и коммуникации, сферу технологий.

И хотя за последние несколько месяцев Секретная служба смогла нанять "достаточно сотрудников", а Конгресс выделил ей дополнительные 231 млн долларов, десятки нынешних и бывших агентов заявили The New York Times, что ведомство все еще далеко от решения проблемы с частыми отставками.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты отправятся в ад в случае его проигрыша на ноябрьских президентских выборах.

Читайте также

самолет, перелеты, полет
Известная авиакомпания запретила брать на борт пейджеры и рации
гробница, Египет
Необычную гробницу дочери древнего правителя нашли в Египте
Студентка из Чувашии победила в конкурсе &quot;Мисс Россия-2024&quot;
18-летняя студентка из Чувашии победила в конкурсе "Мисс Россия – 2024"
Андрей Дюсупов
Трамп Дональд США 2024 год Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: