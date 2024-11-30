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Стало известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон после химиотерапии

Кейт Миддлтон, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 13:39 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Супруга принца Уильяма вернулась к занятиям спортом после химиотерапии и уже планирует, как будет проводить рождественские дни. Сам праздник Кейт Миддлтон вместе с семьей по традиции отметит в Сандрингеме – в загородной королевской усадьбе в Норфолке, сообщает Zakon.kz.

По данным инсайдера Life&Style, Кейт очень рада, что у нее наконец-то достаточно энергии, чтобы снова начать вести более активный образ жизни, в том числе и вернуться к спортивным занятиям.

"За время лечения Кейт Миддлтон потеряла много мышечного тонуса, что ее очень беспокоило. Недавно принцесса Уэльская вновь начала бегать, а также тренироваться на стационарном велосипеде, заниматься тяжелой атлетикой и йогой", – отмечает источник издания.

По его словам, члены королевской семьи вместе с тренером разработали план на будущий год для того, чтобы нарастить мышечную массу.

Также стало известно, что ежегодная рождественская служба в этом году будет посвящена теме любви и эмпатии. Вместе с супругами на ней будут присутствовать 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта, 6-летний принц Луи, а также другие родственники. Это в комментарии СМИ подтвердили инсайдеры и бывший дворецкий монарха Грант Харольд.

По словам Харольда, в прошлом году Рождество было для Кейт непростым:

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

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