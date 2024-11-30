Пили из луж, голодали и работали босиком: в Бразилии издевались над рабочими из Китая

В Бразилии расследуют дело по факту жестокого обращения с китайскими рабочими, занятыми на строительстве завода автопроизводителя BYD, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания CarNewsChina, люди были вынуждены пить из луж, голодать и спать в переполненных и грязных помещениях.

"Рабочие работают по 12 часов в день, семь дней в неделю, некоторые работают без обуви и защитных касок. Они не имеют доступа к чистой питьевой воде и были замечены пьющими из луж", – говорится в сообщении.

Кроме того, проверяются факты насилия в отношении сотрудников со стороны бригадиров.

Министерство труда Бразилии начало расследование после анонимной жалобы на условия труда. В ноябре прошла проверка, где выяснилось, что тяжелых условиях труда вынуждены были работать 470 китайских рабочих у трех подрядчиков. При этом, условия труда для бразильских рабочих, занятых на объекте, оказались гораздо менее тяжелые.

Свое отношение работодатели объяснили отставанием от графика.

🇨🇳🇧🇷 A BYD trouxe 500 operários chineses para sua fábrica na Bahia.

Eles são tratados a socos e pontapés, passam fome, dormem em alojamentos tão lotados quanto imundos, e dividem latrinas mais sujas que banheiro de estrada.

Homens e mulheres amontoados, padrão Cinturão e Rota. pic.twitter.com/Bn4l79gDII — OTemplário 🇧🇷🇻🇪🇮🇱🇺🇲 (@SilvanoN57650) November 30, 2024

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