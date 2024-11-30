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Пили из луж, голодали и работали босиком: в Бразилии издевались над рабочими из Китая

В Бразилии издевались над рабочими из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 21:14 Фото: X(Twitter)/@fernaolmesquita
В Бразилии расследуют дело по факту жестокого обращения с китайскими рабочими, занятыми на строительстве завода автопроизводителя BYD, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания CarNewsChina, люди были вынуждены пить из луж, голодать и спать в переполненных и грязных помещениях.

"Рабочие работают по 12 часов в день, семь дней в неделю, некоторые работают без обуви и защитных касок. Они не имеют доступа к чистой питьевой воде и были замечены пьющими из луж", – говорится в сообщении.

Кроме того, проверяются факты насилия в отношении сотрудников со стороны бригадиров.

Министерство труда Бразилии начало расследование после анонимной жалобы на условия труда. В ноябре прошла проверка, где выяснилось, что  тяжелых условиях труда вынуждены были работать 470 китайских рабочих у трех подрядчиков. При этом, условия труда для бразильских рабочих, занятых на объекте, оказались гораздо менее тяжелые.

Свое отношение работодатели объяснили отставанием от графика.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят борьбу с вовлечением в проституцию и трудовое рабство.

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