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Видео с заложником, похищенным в Израиле более 420 дней назад, опубликовал ХАМАС

ХАМАС опубликовало очередное видео с одним из заложников, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 21:54 Фото: скриншот видео
Палестинское движение ХАМАС опубликовало очередное видео с одним из заложников, похищенным более 420 дней назад, на видео гражданин Израиля и США Идан Александр обращается к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Haaretz, 20-летний парень иммигрировал в Израиль из Нью-Джерси и поступил на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он был похищен бойцами ХАМАС 7 октября 2023 года с нефункционирующего КПП "Кисуфим" на границе с сектором Газа.

На видео заложник просит глав США и Израиля сделать все возможное для освобождения заложников в Газе. Он также призывает израильскую общественность выходить на улицы и протестовать с требованием сделки по освобождению заложников.

СМИ пишут, что видео записано спустя ровно год с предыдущей сделки с ХАМАС, в рамках которой из сектора Газа удалось спасти 105 заложников.

По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти на родину. Отметим, что среди заложников дети, женщины и пожилые люди.

Ранее палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в использовании в секторе Газа оружия, запрещенного на международном уровне, и потребовало сформировать комитет для международного расследования.

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