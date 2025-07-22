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Мир

Тело погибшего американского летчика нашли спустя 57 лет

Прыжок, небо, военные, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 02:30 Фото: pixabay
21 июля военные чиновники сообщили, что американский летчик, погибший во время войны во Вьетнаме вместе со своим подразделением, оказался в ловушке на горе. Его имя узнали почти через 60 лет после его смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, технический сержант ВВС США Уиллис Р. Холл был направлен на объект 85 в Лиме (столица Перу), тактическую радиостанцию воздушной навигации, расположенную на отдаленной горной вершине в Лаосе. На объекте также находились 18 человек.

11 марта 1968 года объект подвергся нападению вьетнамских коммандос, что ознаменовало начало масштабного наступления коммунистических вьетнамских сил в Лаосе, который в то время был нейтральным государством.

Фото: Defense POW/MIA Accounting Agency

Подразделению пришлось эвакуироваться на узкий уступ горы высотой 1750 метров. Несколько часов спустя самолет A-1 Skyraider смог начать спасательную операцию. Американским вертолетам удалось спасти восьмерых человек и доставить их на базу в Таиланде. Согласно газетной вырезке, один из спасенных погиб по пути на базу.

По словам официальных лиц, Холл и еще 10 американских солдат погибли, и их тела не удалось найти. Холлу, уроженцу округа Бровард, штат Флорида, на момент смерти было 40 лет, и у него осталась жена Мэри.

В 1994 году совместная операция США и Лаоса по поиску останков 11 военнослужащих не дала результатов. В газетной вырезке 2005 года сообщалось, что для поиска останков американские следователи поговорили с вьетнамскими коммандос, участвовавшими в нападении. Коммандос показали следователям, куда они сбросили тела погибших военнослужащих с горы.

В 2023 году сотрудники DPAA и члены партнерских организаций обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, материалы, имеющие отношение к инциденту, а также возможные вещественные доказательства и кости недалеко от другого места на горе. Эти останки принадлежали второму технику, погибшего во время атаки.

В лаборатории ученые DPAA провели антропологический анализ и анализ ДНК для изучения останков. Семья Холла узнала об его обнаружении в прошлом месяце. Похороны военного состоятся в Алтуне, штат Канзас, в сентябре.

Ранее бразильский журналист случайно нашел тело пропавшей девочки в прямом эфире.

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Аксинья Титова
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