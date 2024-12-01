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Огромная железная птица рухнула на гостей фестиваля во Франции

медики, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 12:51 Фото: pixabay
13 человек пострадали во Франции во время падения на гостей и участников фестиваля огромной металлической конструкции в форме синей птицы, сообщает Zakon.kz.

По информации Ouest France, инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни человек. В какой-то момент удерживающая птицу конструкция не выдержала и обрушилась.

В результате случившегося пострадали тринадцать человек, девять из них были госпитализированы. На место происшествия прибыли полиция и военные, всех посетителей эвакуировали.

30 ноября 2024 года три человека пострадали в Астане во время взрыва топливного бака автомобиля во время пожара в гаражном боксе административного здания.

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