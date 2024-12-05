Компенсацию жертвам нацистских преступлений впервые в истории выплатит Италия
Это знаменательное решение, принятое после десятилетий юридических тяжб, знаменует существенное изменение подхода итальянского правительства и прецедент для семей других жертв нацистских и фашистских преступлений.
Компенсацию получат наследники человека, убитого в результате резни среди гражданского населения в Тоскане в 1944 году.
Речь идет о Метелло Риччарини, который был убит вместе с 243 другими людьми в Чивителла-ин-Валь-ди-Кьяна, примерно в 220 км к северу от Рима.
В 1962 году Германия выплатила Италии 40 млн немецких марок, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет чуть более 1 млрд евро, для покрытия ущерба, нанесенного нацистскими войсками итальянскому государству и его гражданам во время Второй мировой войны.
Исследование, финансируемое правительством Германии и опубликованное в 2016 году, подсчитало, что 22 тыс. итальянцев стали жертвами нацистских военных преступлений, включая до 8 тыс. евреев, депортированных в лагеря смерти.
Ранее сообщалось, что одна из богатейших женщин мира проиграла апелляцию на свою смертную казнь.