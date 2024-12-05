Компенсацию жертвам нацистских преступлений впервые в истории выплатит Италия

Италия впервые выплатит компенсацию жертвам нацистских военных преступлений, выделив на это 800 тыс. евро (441 млн 592 тыс.тенге), сообщает Zakon.kz.

Это знаменательное решение, принятое после десятилетий юридических тяжб, знаменует существенное изменение подхода итальянского правительства и прецедент для семей других жертв нацистских и фашистских преступлений.

Компенсацию получат наследники человека, убитого в результате резни среди гражданского населения в Тоскане в 1944 году.

Речь идет о Метелло Риччарини, который был убит вместе с 243 другими людьми в Чивителла-ин-Валь-ди-Кьяна, примерно в 220 км к северу от Рима.

В 1962 году Германия выплатила Италии 40 млн немецких марок, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет чуть более 1 млрд евро, для покрытия ущерба, нанесенного нацистскими войсками итальянскому государству и его гражданам во время Второй мировой войны.

Исследование, финансируемое правительством Германии и опубликованное в 2016 году, подсчитало, что 22 тыс. итальянцев стали жертвами нацистских военных преступлений, включая до 8 тыс. евреев, депортированных в лагеря смерти.



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