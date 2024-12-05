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Правительство Франции отправили в отставку, этого же ждут от Макрона

Правительство Франции отправили в отставку, этого же требуют от Макрона, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 09:52 Фото: wikimedia
4 декабря 2024 года в нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года, сообщает Zakon.kz.

Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий, что на 43 депутата больше требуемого порога. Это голосование вынуждает премьер-министра Мишеля Барнье уйти в отставку.

"В связи с вотумом недоверия (…) премьер-министр должен подать президенту республики заявление об отставке правительства", – заявил председатель Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве

Как пишет francetvinfo, эта политическая ситуация была беспрецедентной на протяжении более 60 лет. До голосования в среду был принят только один вотум недоверия, в октябре 1962 года. Это привело к отставке правительства Жоржа Помпиду. Тогда генерал де Голль немедленно отреагировал, объявив о роспуске Национального собрания. Но сегодня Эммануэль Макрон не может сделать то же самое. Конституция запрещает его роспуск до истечения одного года после выборов в законодательные органы.

Между тем, глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку, пишет Лента.

"Он (Макрон. – Прим. ред.) возьмет на себя ответственность и сделает то, что ему подсказывают разум и совесть. Но несомненно, что он несет главную ответственность за сложившуюся ситуацию", – сказала Марин Ле Пен. 

Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано тоже потребовала отставки французского лидера после объявления вотума недоверия правительству. Она подчеркнула, что Макрон ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения.

"Макрон создал этот хаос (...) Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60 процентов французов", – сказала она. 

Известно, что президент Франции обратится к нации в четверг, 5 декабря, на фоне отставки его правительства. При этом неизвестно, объявит ли президент страны имя нового премьер-министра.

Ранее сообщалось, что французский лидер планирует назначить нового премьер-министра за 24 часа. 

Накануне Макрон отказался уходить в отставку с поста главы государства. Об этом он заявил в ходе визита в Саудовскую Аравию.

"Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды", – сказал Эммануэль Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что слухи о его отставке являются "политической фантастикой".

Накануне, 3 декабря, на полях One Water Summit в Эр-Рияде Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 

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