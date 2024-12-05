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Мужчина застраховал жизнь жены, столкнул ее в море и потратил деньги

Китай, деньги, страховка, убийство , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 12:53 Фото: pexels
Еще в 2021 году произошла страшная история в Китае. Спустя три года суд раскрыл детали дела и вынес окончательный вердикт преступнику. Как оказалось, житель Китая застраховал жену на большую сумму и убил ее, чтобы получить компенсацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно следствию, в 2021 году 47-летний мужчина по фамилии Ли отправился с женой в поездку на пароме. Но в какой-то момент женщина упала в воду. Когда полиция обнаружила ее тело, Ли утверждал, что инцидент был случайным. Однако у полицейских возникли подозрения. Позже судмедэксперты также обнаружили на лице женщины синяки.

Более того, как отмечено в публикации издания South China Morning Post, Ли стремился как можно скорее получить свидетельство о смерти жены, настаивая на местных обычаях. Полиция пригласила Ли, пообещав предоставить ему свидетельство, и одновременно тайно направила офицеров для расследования дела.

Примечательно, что Ли управлял рестораном в Шанхае и у него было много долгов перед клиентами и поставщиками. Он женился на 46-летней дважды разведенной женщине с двумя детьми в 2020 году – за шесть месяцев до ее смерти.

Позже в ходе расследования полиция установила, что общая сумма долгов мужчины составляла более 1 млн юаней (более 73 млн тенге). Через два месяца после свадьбы Ли оформил на жену четыре страховки – получить деньги после смерти женщины мог только сам Ли. Общая сумма компенсации (если бы жена погибла в результате несчастного случая) могла составить до 12 млн юаней (более 800 млн тенге).

Ли арестовали, но он продолжал настаивать на своей невиновности. Вместе с экспертами-криминалистами полицейские изучили записи с камер наблюдения, расположенных чуть дальше от места происшествия на пароме, и узнали на одном из видео Ли. Эксперты также определили, что характер падения тела жертвы свидетельствует о том, что ее толкнули.

Отмечается, что смертный приговор в отношении Ли был вынесен еще в декабре 2023 года, однако неясно, был ли он приведен в исполнение.

Ранее сообщалось, что китайские врачи под веком у пациентки нашли скопление живых червей. После проведенного лечения симптомы исчезли. Однако, как паразиты попали в глаз, эксперты так и не выяснили.

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