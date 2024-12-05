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Макрон назначит нового премьера Франции в "ближайшие дни"

Эммануэль Макрон , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 00:26 Фото: flickr
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового главу правительства в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.
"Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни. Он должен будет объединить все силы в парламенте", – заявил Макрон, обращаясь к французам после отставки его правительства.

Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Ранее президент Франции принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства после того, как Национальное собрание Франции одобрило резолюцию о недоверии кабмину из-за принятия им социальных разделов госбюджета на 2025 год в обход парламента.

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