Макрон назначит нового премьера Франции в "ближайшие дни"
Фото: flickr
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового главу правительства в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.
"Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни. Он должен будет объединить все силы в парламенте", – заявил Макрон, обращаясь к французам после отставки его правительства.
Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Adresse aux Français. https://t.co/irpXQN9qfN— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 5, 2024
Ранее президент Франции принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства после того, как Национальное собрание Франции одобрило резолюцию о недоверии кабмину из-за принятия им социальных разделов госбюджета на 2025 год в обход парламента.
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