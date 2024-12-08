Конор Макгрегор выплатит еще 1,5 млн евро по делу об изнасиловании

Суд обязал бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора выплатить 1,5 млн евро по делу об изнасиловании женщины в Дублине, сообщает Zakon.kz.

Ранее спортсмена уже обязали выплатить 250 тыс. евро. Присяжные признали его виновным в нападении на Никиту Хэнд в дублинском отеле после рождественской вечеринки в 2018 году.

Как пишет The Guardian, теперь судья также постановил, что Хэнд не должна нести ответственность за расходы, понесенные соответчиком Макгрегора Джеймсом Лоренсом, который, по мнению присяжных, не нападал на дублинского парикмахера.

"Он был давним другом Макгрегора, но они подали совместную защиту и поэтому действовали совместно друг с другом", – сказал судья.

Если бы он решил иначе, Хэнд могла бы понести ответственность за судебные издержки в размере около 400 тыс. евро, что сделало бы ее победу в прошлом месяце равнозначной поражению.

"Совершенно неуместно присуждать мистеру Лоренсу какую‑либо часть его расходов, даже несмотря на то, что он преуспел в защите против мисс Хэнд", – постановил судья Александер Оуэнс.

По информации суда, женщина получила синяки средней и тяжелой степени и до сих пор страдает от посттравматического стрессового расстройства, сопровождающегося:

ночными кошмарами;

паническими атаками;

беспокойством.

Также судья отметил, что еще не решил, что будет делать с сообщениями Макгрегора в соцсетях после суда, в которых он жаловался, что его судили в "суде кенгуру". Оуэнс сказал, что может возбудить дело о неуважении к суду.

А одна из богатейших женщин мира проиграла апелляцию на свою смертную казнь.