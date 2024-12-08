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Первый арест экс-чиновника прошел в Республике Корея

Арест, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 05:23 Фото: yna.co.kr
Ночью 8 декабря арестовали экс-министра обороны республики Ким Ён Хёна, сообщает Zakon.kz.

Как передает Yonhap News, это сделано по решению специальной следственной группы, занимающейся проведением расследования ситуации с введением в Южной Корее военного положения.

"Экс-министр обороны арестован в срочном порядке", – говорится в публикации.

Он обвиняется в совершении мятежа. Его телефон изъят и отправлен на изучение.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился за введение военного положения в стране, а парламент страны не поддержал импичмент президенту. Там не смогли для этого собрать необходимое количество голосов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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