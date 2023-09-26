Итоги дня: мертвого ребенка бросили в туалет на трассе, арест экс-чиновников, распил имущества Храпунова

Мертвого четырехлетнего ребенка бросили в туалет на трассе близ Семея. Экс-чиновников арестовали в Атырау. В Алматы судья огласила приговор обвиняемым по делу о распиле имущества Храпунова. Главные события 26 сентября – в подборке Zakon.kz.

Тело ребенка бросили в туалет на трассе

В Семее ребенок скончался у няни. Муж женщины вывез тело на трассу и выкинул его в туалет. По факту смерти проводится досудебное расследование. Подозреваемого задержали.

Арест экс-чиновников

Экс-руководителей отдела земельных отношений и отдела архитектуры, а также действующего начальника юридического отдела аппарата акима города Атырау подозревают в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения. Подробности ареста экс-чиновников читайте здесь.

Распил имущества Храпуновых

Также поставлена точка в судебном разбирательстве в отношении экс-сотрудников акимата и КНБ, которых обвиняли в мошенничестве при реализации конфискованных активов экс-акима Алматы Виктора Храпунова в коттеджном городке "Эдельвейс".

Карантина не будет

Более 20 стран заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но в Казахстане, по словам главы Минздрава, по сравнению с 2022 годом заболеваемость снизилась почти в 30 раз. Поэтому нужды в карантине нет, ситуацию держат под контролем.

Очереди в поликлиниках

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства отметил, что казахстанцы жалуются на большие очереди к узким специалистам в поликлиниках. Медицинская помощь, по его словам, должна быть максимально приближенной к месту жительства людей. Премьер также поручил повысить качество менеджмента со стороны первых руководителей медицинских организаций.

Стихийные свалки

А вот министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, в каких регионах страны больше всего стихийных свалок.

Нарушения на 1,5 млрд тенге

В Kazakh Tourism заявили, что нарушения на 1,5 млрд тенге не связаны с хищением бюджетных средств. По информации нацкомпании, выявленные недостатки носят преимущественно процедурный характер.

МЗП

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала предложение депутата Мажилиса Рината Заитова повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 300 тысяч тенге.

Возвращение активов

В Казахстане создали компанию по управлению возвращенными активами.

Ученик упал с лестницы

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала о состоянии ученика столичной гимназии, который упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж.

Сайгаки

Сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Мораторий на отстрел сайгаков действует в стране до 2024 года. На данный момент их насчитывается в стране около трех миллионов.

Преображения Дианы Ивановой

В Алматы врачи показали итоги преображения Дианы Ивановой после сложной операции. В детстве над ребенком издевались родные мать и бабушка. Теперь хирурги подарили 18-летней девушке новое лицо.

Мир

Купюру номиналом 10 тыс. долларов, выпущенную Федеральной резервной системой США в 1934 году, продали на аукционе за 480 тыс. долларов.

Администрация лондонского аэропорта Гатвик заявила об отмене более 160 рейсов из-за исключительной нехватки диспетчеров, которые заболели коронавирусной инфекцией.

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Спорт

Получившая казахстанское гражданство фигуристка из России Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко.

Казахстанские стрелки завоевали бронзовую медаль Азиады. Они превзошли соперников из сборной Ирана, обойдя их со счетом 17:11.

Еще одну бронзу на Азиатских играх принес Казахстану дзюдоист Нурлыхан Шархан. В схватке за третье место в весовой категории до 100 килограммов Шархан оказался сильнее Йон Хун Вона из Южной Кореи.

Также фехтовальщик Эльмир Алимжанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр.



Теннисистка Анна Данилина с победы стартовала на турнире WTA-250 в Китае. Казахстанка в дуэте с российской теннисисткой Александрой Пановой одержали победу над парой Арианне Хартоно (Нидерланды)/Оливия Тьяндрамулия (Австралия) со счетом 6:4, 7:5.