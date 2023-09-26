Итоги дня: мертвого ребенка бросили в туалет на трассе, арест экс-чиновников, распил имущества Храпунова
Тело ребенка бросили в туалет на трассе
В Семее ребенок скончался у няни. Муж женщины вывез тело на трассу и выкинул его в туалет. По факту смерти проводится досудебное расследование. Подозреваемого задержали.
Арест экс-чиновников
Экс-руководителей отдела земельных отношений и отдела архитектуры, а также действующего начальника юридического отдела аппарата акима города Атырау подозревают в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения. Подробности ареста экс-чиновников читайте здесь.
Распил имущества Храпуновых
Также поставлена точка в судебном разбирательстве в отношении экс-сотрудников акимата и КНБ, которых обвиняли в мошенничестве при реализации конфискованных активов экс-акима Алматы Виктора Храпунова в коттеджном городке "Эдельвейс".
Карантина не будет
Более 20 стран заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но в Казахстане, по словам главы Минздрава, по сравнению с 2022 годом заболеваемость снизилась почти в 30 раз. Поэтому нужды в карантине нет, ситуацию держат под контролем.
Очереди в поликлиниках
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства отметил, что казахстанцы жалуются на большие очереди к узким специалистам в поликлиниках. Медицинская помощь, по его словам, должна быть максимально приближенной к месту жительства людей. Премьер также поручил повысить качество менеджмента со стороны первых руководителей медицинских организаций.
Стихийные свалки
А вот министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, в каких регионах страны больше всего стихийных свалок.
Нарушения на 1,5 млрд тенге
В Kazakh Tourism заявили, что нарушения на 1,5 млрд тенге не связаны с хищением бюджетных средств. По информации нацкомпании, выявленные недостатки носят преимущественно процедурный характер.
МЗП
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала предложение депутата Мажилиса Рината Заитова повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 300 тысяч тенге.
Возвращение активов
В Казахстане создали компанию по управлению возвращенными активами.
Ученик упал с лестницы
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала о состоянии ученика столичной гимназии, который упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж.
Сайгаки
Сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Мораторий на отстрел сайгаков действует в стране до 2024 года. На данный момент их насчитывается в стране около трех миллионов.
Преображения Дианы Ивановой
В Алматы врачи показали итоги преображения Дианы Ивановой после сложной операции. В детстве над ребенком издевались родные мать и бабушка. Теперь хирурги подарили 18-летней девушке новое лицо.
Мир
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