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События

Минобороны сделало важное заявление касательно казахстанских миротворцев на Голанских высотах

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, служба, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 19:24 Фото: Министерство обороны РК
Минобороны Казахстана 8 декабря заявило, что ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах (СООННР), где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная, сообщает Zakon.kz.


"Личный состав миссии выполняет функции согласно мандату. Уполномоченные лица Сил ООН по наблюдению за разъединением поддерживают постоянный контакт с представителями как сирийской, так и израильской сторон. Принимаются необходимые меры в целях обеспечения безопасности миротворцев", – говорится в заявлении.

Отмечается, что ведомство следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах. В случае возникновения необходимости эвакуация миссии будет рассматриваться руководством ООН по предложению командования миссии.

Ранее в Сирии заявили о конце правления Башара Асада. Также сообщалось, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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