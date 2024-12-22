Команда Трампа готовит планы по ужесточению правил получения гражданства США

Команда избранного президента США Дональда Трампа изучает возможности отмены автоматического получения американского гражданства по месту рождения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает CNN.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает отказ в выдаче гражданства детям, если их родители находятся в США без паспортов. Кроме того, прорабатываются меры по ужесточению требований к выдаче туристических виз.

Ранее Трамп сделал неожиданное заявление о Панамском канале США.

