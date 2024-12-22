Команда Трампа готовит планы по ужесточению правил получения гражданства США
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Команда избранного президента США Дональда Трампа изучает возможности отмены автоматического получения американского гражданства по месту рождения, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает CNN.
Один из рассматриваемых вариантов предполагает отказ в выдаче гражданства детям, если их родители находятся в США без паспортов. Кроме того, прорабатываются меры по ужесточению требований к выдаче туристических виз.
Ранее Трамп сделал неожиданное заявление о Панамском канале США.
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