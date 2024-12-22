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Мир

Команда Трампа готовит планы по ужесточению правил получения гражданства США

Команда Дональда Трампа готовит планы по ужесточению правил получения гражданства в США, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 22:12 Фото: pixabay
Команда избранного президента США Дональда Трампа изучает возможности отмены автоматического получения американского гражданства по месту рождения, сообщает Zakon.kz.

 Об этом сообщает CNN.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает отказ в выдаче гражданства детям, если их родители находятся в США без паспортов. Кроме того, прорабатываются меры по ужесточению требований к выдаче туристических виз.

Ранее Трамп сделал неожиданное заявление о Панамском канале США. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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