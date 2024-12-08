Дональд Трамп дал первое развернутое интервью: о чем он говорил

Фото: flickr/Gage Skidmore

Избранный президент США Дональд Трамп дал интервью журналистке Кристен Уэлкер на телеканале NBC News. Это стало его первым телевизионным интервью после победы на выборах 5 ноября. О чем он говорил, – в материале Zakon.kz.

Трамп заявил, что Вашингтон при нем не выйдет из НАТО, если альянс будет "платить по счетам".

Также он отметил, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. По его словам, массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда новый президент официально вступит в свою должность. Трамп сказал, что начнет депортацию с осужденных нелегальных мигрантов. При этом он пригрозил отменить получение гражданства США по праву рождения.

Вместе с тем, избранный президент США заявил, что активно работает над тем, чтобы завершить конфликт в Украине, и отметил, что после его возвращения в Белый дом Киев, "возможно", не будет получать столько помощи, сколько сейчас.

Трамп заявил, что намерен выпустить приказ о помиловании осужденных по делу о штурме Капитолия в первый же день своего пребывания в должности главы государства. "Я буду действовать очень быстро. В первый день", — сказал он, добавив, что заключенные "живут в аду". Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказался о Сирии и заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта.

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