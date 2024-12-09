Англичанка может получить срок за преследование бывшего чиновника и его жены

Британскую женщину обвиняют в преследовании бывшего министра финансов Великобритании Джорджа Осборна. По данным следствия, она "терроризировала" его более года, сообщает Zakon.kz.

Лидия Саффилд обвиняется в преследовании Осборна, экс-министра финансов с 2010 по 2016 год, и его жены Теи Роджерс в период с 8 июня 2022 года по 5 июля 2023 года.

В прошлом Осборн занимал различные должности после ухода из правительства, включая должность редактора газеты Evening Standard, а теперь работает в инвестиционном банке Robey Warshaw и является председателем Британского музея. Он женился на Теи Роджерс 8 июля 2023 года.

9 декабря в лондонском суде потенциальная сталкерша не признала себя виновной по предъявленным обвинениям.

Прокуроры утверждают, что 27-летняя женщина отправляла министру и его родственникам злобные сообщения в соцсетях. Однажды ее даже уличили в отправке "ложных доносов" в детскую благотворительную организацию NSPCC.

Из-за этого в ней провели "расследования случаев злоупотребления наркотиками и пренебрежения детьми".

Прокурор Рианна Нил заявила, что истцам пришлось нанять дополнительную охрану во время своей свадьбы. Что, в общем-то, не остановило Саффилд. Преследовательница семейной пары отправила им свадебный подарок "для будущих детей".

Как сложится ее судьба в ближайшее время решит суд.

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