Англичанка может получить срок за преследование бывшего чиновника и его жены
Лидия Саффилд обвиняется в преследовании Осборна, экс-министра финансов с 2010 по 2016 год, и его жены Теи Роджерс в период с 8 июня 2022 года по 5 июля 2023 года.
В прошлом Осборн занимал различные должности после ухода из правительства, включая должность редактора газеты Evening Standard, а теперь работает в инвестиционном банке Robey Warshaw и является председателем Британского музея. Он женился на Теи Роджерс 8 июля 2023 года.
9 декабря в лондонском суде потенциальная сталкерша не признала себя виновной по предъявленным обвинениям.
Прокуроры утверждают, что 27-летняя женщина отправляла министру и его родственникам злобные сообщения в соцсетях. Однажды ее даже уличили в отправке "ложных доносов" в детскую благотворительную организацию NSPCC.
Из-за этого в ней провели "расследования случаев злоупотребления наркотиками и пренебрежения детьми".
Прокурор Рианна Нил заявила, что истцам пришлось нанять дополнительную охрану во время своей свадьбы. Что, в общем-то, не остановило Саффилд. Преследовательница семейной пары отправила им свадебный подарок "для будущих детей".
Как сложится ее судьба в ближайшее время решит суд.
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