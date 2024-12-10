Премьера Израиля Нетаньяху начнут допрашивать в суде в качестве обвиняемого

10 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам, сообщает Zakon.kz.

Расследование в отношении Нетаньяху начали в декабре 2016 года. В начале января 2017 года его допросила полиция, а 21 ноября 2019 года ему официально предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Всего в отношении премьера Израиля возбуждено три дела: "Дело 1000", "Дело 2000" и "Дело 4000", пишет РБК.

Первое дело связано с получением Нетаньяху и его семьей дорогих подарков от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского миллиардера Джеймса Пакера на общую сумму около 196 тыс. долларов. Среди презентов – дорогие сигары, шампанское и другие предметы роскоши. Взамен премьер Израиля якобы оказывал предпринимателям покровительство с 2011 по 2016 годы (например, предположительно, помог Милчену с получением американской визы и продвигал отмену двойного налогообложения для израильтян, проживающих за рубежом). В рамках этого дела премьеру предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Второе – "Дело 2000" – о предполагаемом сговоре между Нетаньяху и владельцем газеты "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. По версии следствия, Мозес якобы попросил Нетаньяху воздействовать на бизнес конкурента, популярного издания "Исраэль Хайом", в обмен на более благосклонное освещение деятельности политика на страницах издания. В частности, они якобы обсуждали возможность принятия закона, который бы ограничил тираж "Исраэль Хайом". В рамках этого дела Нетаньяху также предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Наиболее серьезное из всех трех "Дело 4000" . По версии обвинения, Нетаньяху предоставил регуляторные преференции владельцу телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу, что принесло последнему финансовую выгоду в сотни миллионов шекелей. Взамен Элович якобы обеспечивал положительное освещение политики Нетаньяху на принадлежащем ему новостном сайте Walla. Бывший исполнительный директор портала Илан Иешуа рассказал, что ему было поручено удалить с сайта все негативные заметки об израильском премьере и публиковать статьи с критикой его политических оппонентов. В рамках этого дела Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

За взяточничество израильскому премьеру может грозить до десяти лет, за мошенничество и злоупотребление доверием – до трех лет.

Нетаньяху отрицал все обвинения. Несмотря на всю их серьезность, он не только остался в политике, но и в 2022 году вновь одержал победу на парламентских выборах и возглавил страну после недолгого правления коалиционного правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида.

Разбирательства в отношении Нетаньяху начались 24 мая 2020 года, показания уже дали порядка 140 свидетелей. В июле 2024 года Окружной суд Иерусалима, где рассматривается дело, постановил, что Нетаньяху должен начать дачу показаний 2 декабря. Однако юристы политика попросили отложить судебное разбирательство по меньшей мере до марта 2025 года, сославшись на продолжающуюся войну в Газе. Суд удовлетворил ходатайство лишь частично, назначив первое заседание с участием премьер-министра на 10 декабря и отказавшись от дальнейших переносов.

Ожидается, что слушания займут несколько недель. Из соображений безопасности заседания будут проходить в подземном зале суда.

Действующий премьер-министр Израиля впервые в истории еврейского государства будет давать показания в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Отметим, что 21 ноября 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных на палестинских территориях с 8 октября 2023 года. Израиль, впрочем, не ратифицировал Римский статут и не признает его юрисдикцию.

