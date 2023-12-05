Суд Израиля возобновил дело над Нетаньяху

Судебный процесс по делу о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновился после двухмесячной паузы, сообщает Zakon.kz.

Это произошло после того, как министр юстиции Израиля Ярис Левин отменил чрезвычайное положение с 1 декабря, пишет CNN.

Суд над Нетаньяху впервые начался в январе 2020 года, что сделало его первым действующим премьер-министром Израиля, который предстал перед судом в качестве обвиняемого по обвинению в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Он отрицает какие-либо правонарушения.

В первом деле ему предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи с утверждениями о том, что он получал подарки, такие как сигары и шампанское, от зарубежных бизнесменов.

По второму делу ему также предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в стремлении добиться благоприятного освещения в одной из ведущих газет Израиля в обмен на ограничение тиража одного из главных конкурентов газеты.

В самом серьезном деле ему предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием за то, что он якобы предоставил регулятивные льготы на сумму, эквивалентную более чем 250 миллионам долларов на тот момент, своему другу Шаулю Еловичу, который был держателем контрольного пакета акций телекоммуникационной компании.

В свою очередь, как утверждает обвинение, Елович обеспечил положительное освещение деятельности премьер-министра на принадлежащем ему новостном онлайн-сайте Walla! Елович отверг обвинения.

Нетаньяху назвал эти обвинения "подставой" и попыткой израильской либеральной и медиа-элиты свергнуть его и его правый блок. Согласно израильскому законодательству, он не обязан уходить с поста, если он не признан виновным и этот приговор остается в силе на протяжении всего апелляционного процесса.

Тем временем на Ближнем Востоке продолжается война: Израиль отозвал переговорщиков из Катара после семидневного перемирия и продолжил бомбить сектор Газа. ООН заявили, что в анклаве отсутствует бесперебойный источник электричества уже более 50 дней. По данным Международной организации труда, около 400 тысяч палестинцев потеряли работу из-за войны