Население Казахстана растет: названа точная численность

Бюро национальной статистики 1 сентября 2026 года поделилось актуальными данными по численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным на 1 августа 2026 года, в стране проживали 20 604 819 человек (по состоянию на 1 июля – 20 590 589 человек). С начала года общий прирост населения составил 104 997 человек. Из них естественный прирост – 99 419 человек, остальные – 5 578 – прибывшие из-за рубежа.

В городах Казахстана на 1 августа проживали 13 085 110 человек, в селах – 7 414 712.

Самым густонаселенным городом страны остается Алматы – 2 348 103 человек. В Астане живут 1 639 176 человек. В Шымкенте – 1 294 050 человек.

Среди регионов самым населенным является Туркестанская область – 2 149 205 человек, затем идет Алматинская область – 1 596 532. Третье место – за Жамбылской областью – 1 215 656 жителей.

Наименее населенной является область Улытау – 219 049 человек.

14 августа в Бюро национальной статистики рассказали, сколько по состоянию на 1 июля в стране насчитывалось мужчин и женщин: мужчин – 10 065 819, женщин – 10 524 770.

Отметим, что правительство планирует довести численность населения Астаны к 2035 году до 2 275 000 человек.

