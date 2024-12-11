В Непале проходит массовый фестиваль жертвоприношения животных
По информации CNN, этот фестиваль традиционно заканчивается массовым жертвоприношением.
Организация Humane Society International India (HSI) выяснила, что по меньшей мере 4200 буйволов, тысячи коз и голубей были убиты во время массового жертвоприношения на фестивале Гадхимаи в деревне Бариярпур недалеко от границы Непала и Индии.
Участники ритуала верят, что жертвоприношение животных в храме Гадхимаи радует богиню, которая исполняет их желания и дарует удачу. Помимо этого, животных приносят в жертву, чтобы отпраздновать рождение сыновей.
В 2016 году Верховный суд Непала постановил постепенно прекратить практику жертвоприношения животных. Однако зооактивисты утверждают, что для ее прекращения делается недостаточно.
Ранее сообщалось, что в Таиланде за одни выходные умерли два человека после сеансов массажа.