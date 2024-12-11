В Непале проходит массовый фестиваль жертвоприношения животных

Активисты по защите прав животных призвали правительство Непала прекратить, так называемую, "кровавую баню". Они утверждают, что тысячи животных убили во время фестиваля, который проводят каждые пять лет, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, этот фестиваль традиционно заканчивается массовым жертвоприношением.

Организация Humane Society International India (HSI) выяснила, что по меньшей мере 4200 буйволов, тысячи коз и голубей были убиты во время массового жертвоприношения на фестивале Гадхимаи в деревне Бариярпур недалеко от границы Непала и Индии.

Участники ритуала верят, что жертвоприношение животных в храме Гадхимаи радует богиню, которая исполняет их желания и дарует удачу. Помимо этого, животных приносят в жертву, чтобы отпраздновать рождение сыновей.

В 2016 году Верховный суд Непала постановил постепенно прекратить практику жертвоприношения животных. Однако зооактивисты утверждают, что для ее прекращения делается недостаточно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде за одни выходные умерли два человека после сеансов массажа.

