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Происшествия

"Жила в страхе, терпела побои и унижения": в Алматы мать пятерых детей пыталась покончить с собой

бытовое насилие, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 14:03 Фото: pixabay
В Алматы пыталась покончить с собой многодетная мать. Ее удалось спасти. По словам родных, она живет в страхе из-за мужа, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем в Threads рассказала правозащитница Ляззат Ракишева.

"Только что к нам в фонд обратилась мама молодой женщины из Алматы, которая попыталась покончить с собой. Женщина повесилась, но, к счастью, ее удалось спасти. У нее пятеро детей. После случившегося мама нашла в кармане дочери письмо, в котором та рассказала о причинах своего поступка. Как выяснилось из письма, муж избивал ее, издевался над ней, унижал и угрожал, что зарежет и убьет не только ее, но и ее мать. Он также завел другую семью, где у него родились двое детей. Женщина жила в постоянном страхе, терпела побои, унижения и угрозы", – написала она 4 ноября 2026 года.

Правозащитница требует провести тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего, обеспечить безопасность женщины, ее матери и пятерых детей, принять все необходимые меры, чтобы не допустить повторного насилия.

Редакция обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматы.

"По факту попытки самоубийства Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Согласно имеющимся данным, ранее заявлений, сообщений или обращений в полицию по фактам бытового насилия в данной семье не поступало. При этом в рамках расследования проверяются сведения о возможных фактах бытового насилия, независимо от наличия ранее зарегистрированных обращений. По результатам проверки указанным сведениям будет дана соответствующая правовая оценка. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – прокомментировали в пресс-службе ведомства 5 ноября.

В начале октября алматинцев шокировала другая история. Пожилую женщину обнаружили на улице без обуви, со связанными руками. Она заявила, что сбежала от собственного сына, который ее истязал.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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