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Мир

Председатель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку

Южная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 07:10 Фото: newsis
16 декабря председатель партии "Сила народа" Хан Дон Хун объявил о решении уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsis, это произошло на фоне усугубления внутреннего конфликта после объявления парламентом страны импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Политик принес общественности извинения за страдания, причиненные объявленным главой государства военным положением.

"После состоявшейся накануне отставки всех членов Верховного совета я не смогу выполнять обязанности лидера правящей партии", – отметил Хан.

Теперь временно исполнять обязанности главы "Силы народа" будет руководитель ее парламентской фракции Квон Сон Дон. Партия переходит в режим управления Чрезвычайным политическим комитетом, председателя которого еще предстоит выбрать.

14 декабря президенту Южной Кореи объявили импичмент.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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