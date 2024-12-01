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В Газе подсчитали число погибших в военном конфликте палестинцев за прошедший год

стало известно число погибших в Газе с начала военного конфликта с Израилем, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 19:42 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о гибели 44 429 палестинца с 7 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz..

Как пишет Alarabiya news, в число погибших входят 47 человек за последние 24 часа, а также 105 250 человек получили ранения в секторе Газа с начала войны, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) 21 ноября 2024 года выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.

Между тем Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС.

Затем Израиль обвинили в использовании в секторе Газа запрещенного оружия.

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