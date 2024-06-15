Израиль нанес удар по городу на юге Ливана – СМИ

Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по приграничному населенному пункту на юге Ливана, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Jazeera, самолеты израильских ВВС нанесли авиаудар по окраине города Аит-эш-Шааб.

На месте происшествия начался пожар.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

