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Мир

В Южной Корее выбирают нового президента

Голосование, выборы, лист, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 05:18 Фото: pexels
Миллионы южнокорейцев голосуют за нового президента на внеочередных выборах, спровоцированных импичментом Юн Сок Ёля, консерватора, которому предстоит скандальный судебный процесс за введение военного положения в декабре, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, главные оппоненты этих выборов – либерал Ли Чжэ Мён и консервативный кандидат Ким Мун Су.

Предвыборные опросы показали, что либерал Ли Джэ Мён, по всей видимости, одержит легкую победу, учитывая глубокое разочарование общественности консерваторами после инцидента с Юном.

Выборы стали еще одним определяющим моментом в устойчивой демократии страны, однако наблюдатели опасаются, что внутренний раскол, усугубленный Юном, далек от завершения и может стать серьезным политическим бременем для нового президента.

Победивший кандидат немедленно будет приведен к присяге в качестве президента 4 июня на один полный срок в пять лет без двухмесячного испытательного периода.

Новый президент столкнется с серьезными вызовами, включая замедление экономики, политику президента Дональда Трампа и развивающиеся ядерные угрозы Северной Кореи.

Избирательная комиссия сообщает, что голосование началось 2 июня в 6 утра на 14 295 избирательных участках. Наблюдатели говорят, что победитель может появиться уже в полночь.

Ранее в Польше тоже избрали нового президента.

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Аксинья Титова
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