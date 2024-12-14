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Мир

ЦИК признал состоявшимися выборы президента в Грузии

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 15:03 Фото: pexels
Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек, сообщает Zakon.kz.

На брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани рассказала, что в голосовании уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков, пишет ТАСС.

"Соответственно, выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от полного состава коллегии выборщиков", – подчеркнула Натия Иоселиани.

Заседание продлится до 15:00 по времени Астаны. После чего ЦИК приступит к подсчету голосов. Оппозиция в процессе не участвует. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.

Единственным претендентом на пост шестого президента Грузии является Михаил Кавелашвили. Кандидатуру бывшего депутата, в прошлом футболиста, выдвинула правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Накануне действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост даже после истечения полномочий. Она отметила, что предстоящие президентские выборы не являются легитимными, а свои полномочия она не будет складывать до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Сегодня в Грузии, по мнению Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она, подчеркнула президент.

Андрей Дюсупов
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