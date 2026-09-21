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Мир

Рамзан Кадыров с рекордным результатом победил на выборах главы Чечни

Рамзан Кадыров, глава Чечни, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:38 Фото: Telegram/RKadyrov_95
Сегодня, 21 сентября 2026 года, 49-летний Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни. Он возглавляет республику с 2007 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Кадыров победил с рекордным результатом в 99,85% после обработки 100% протоколов. На выборах Кадырову конкуренцию составили два кандидата, каждый из которых набрал по официальным данным ЦИК ровно 0,05% голосов.

Для него, как гласит публикация издания РБК Life, эти прямые выборы стали третьими за время его нахождения во главе республики.

В 2021 году он получил 99,7% голосов при явке в 94,61%. В 2016 году – 97,94% при явке в 94,8%.

Рамзан Кадыров руководит Чеченской Республикой с 2007 года. Это самый долгий показатель среди всех действующих руководителей регионов.

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Рамзан Кадыров сообщил о получении нового ордена

Известно, что в России с 18 по 20 сентября 2026 года прошел Единый день голосования, ключевым событием которого стали выборы в Государственную думу IX созыва. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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