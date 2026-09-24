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Мир

Нападение обезьяны на пожилую женщину закончилось трагедией

Обезьяна, животное, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 05:26 Фото: pexels
В индийском штате Карнатака камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение обезьяны на местную жительницу, которая впоследствии скончалась, сообщает Zakon.kz.

По данным METRO, нападение произошло вечером 19 сентября 2026 года возле дома 91-летней Наджамуннисы. Женщина стояла у входа в небольшой двор, когда услышала шум и пошла проверить, что произошло.

Она заглянула за угол, ничего не обнаружила и пошла обратно к дому. В этот момент обезьяна накинулась на женщину, ударила ее лапами и повалила на землю. Наджамунниса сильно ударилась головой при падении, а обезьяна убежала через двор.

Наджамуннису доставили в частную больницу. Сначала она шла на поправку, однако позже ее состояние ухудшилось, и на следующий день женщина скончалась.

Издание сообщает, что это не первый случай нападения животного на человека. За последние недели произошло несколько случаев нападения обезьян на местных жителей, закончившихся гибелью людей.

А в США бешеный бобр дважды атаковал 13-летнего подростка. В результате мальчику потребовались несколько операций и курс прививок от бешенства.

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Камила Салкымбаева
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