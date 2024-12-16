Американские вузы призвали студентов вернуться с каникул до инаугурации Трампа

Не менее десяти американских университетов призывали иностранных студентов, которые едут домой на зимние каникулы, вернуться в США до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Axios, в официальных обращениях речь идет о том,

что во время предвыборной кампании Трамп обещал бороться как с нелегальной, так и с легальной иммиграцией.

"Поэтому руководители учебных заведений обеспокоены тем, что одним из первых действий нового президента может стать указ, ограничивающий въезд в США, как это было с запретом на въезд мусульман в 2017 году", – пишет издание.

Вступив в должность президента в январе 2017 года, Трамп первым указом ввел строгие ограничения на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Журналисты приводят выдержки из электронного письма университета Южной Каролины, адресованного студентам, получающим специальные визы. Им рекомендуют им вернуться к занятиям 13 января 2025 года.

В письме сказано, что новая президентская администрация начнет работать 20 января 2025 года и может выпустить указы, влияющие на поездки в США и оформление виз.

Ранее стало известно, что в Америке перестанут давать гражданство детям иностранцев. Об этом заявил избранный президент Дональд Трамп. В предыдущий свой срок уже собирался отменить 14-ю поправку к Конституции США, намерен и сейчас.