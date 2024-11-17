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Трамп установил исторический рекорд в политике США

президент США, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 01:53 Фото: pixabay
Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Axios, политик назначил 12 человек на министерские посты за 12 дней после выборов. Отмечается, что он сделал это быстрее в пять раз, чем действующий президент США Джо Байден.

"Это либо самая эффективная передача власти в истории, либо нарушение всех норм с назначениями на скорую руку, без проверки, исследований и консультаций с сенатом", – подчеркнул декан Школы бизнеса Американского университета Дэвид Марчик.

Накануне Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. А после он выбрал пресс-секретаря Белого дома.

Кроме того, Пит Хегсет, которого Трамп недавно предложил на должность министра обороны США, достиг досудебного соглашения с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах.

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