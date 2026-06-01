В Экибастузе грузовик сбил женщину с ребенком на тротуаре

24 мая 2026 года в Экибастузе "Газель", двигаясь задним ходом по тротуару, сбила женщину с ребенком. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) рассказали подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным правоохранителей, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Также сказано, что грузовой автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области корреспонденту 24.kz рассказали, что у женщины зафиксированы политравма, множественные переломы и ссадины.

Ребенок не пострадал, ему не потребовалась медпомощь.

"Пациентку госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. После стабилизации состояния ее перевели в травматологическое отделение. На сегодняшний день состояние стабильное, средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заявили медики.

