Происшествия

В Экибастузе грузовик сбил женщину с ребенком на тротуаре

Фото: Zakon.kz
24 мая 2026 года в Экибастузе "Газель", двигаясь задним ходом по тротуару, сбила женщину с ребенком. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) рассказали подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным правоохранителей, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Также сказано, что грузовой автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области корреспонденту 24.kz рассказали, что у женщины зафиксированы политравма, множественные переломы и ссадины.

Ребенок не пострадал, ему не потребовалась медпомощь.

"Пациентку госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. После стабилизации состояния ее перевели в травматологическое отделение. На сегодняшний день состояние стабильное, средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заявили медики.

29 мая в Талгарском районе Алматинской области произошло жесткое столкновение рейсового автобуса и грузовика, момент которого попал на камеры видеорегистраторов. Пострадали пассажиры автобуса.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
