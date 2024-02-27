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Законодательство РК

Беременная седьмым ребенком многодетная мать из Актобе пытается доказать, что жива

Беременная седьмым ребенком многодетная мать из Актобе пытается доказать, что жива Фото: pixabay
В Актобе многодетная мать оказалась в списке мертвых. По словам обладательницы подвески "Күміс алқа", если не восстановят статус, то проблемы возникнут уже у новорожденного ребенка – при выдаче документов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", два года назад женщина случайно выяснила, что по документам ее нет в живых. Когда перестали поступать детские пособия, пошла выяснять причину. Оказывается, ее перепутали с другим человеком с такой же фамилией и автоматически внесли в число погибших.

"Меня по ошибке в базу погибших внес полицейский из Темирского района. В декабре 2021 года в результате дорожной аварии погибла женщина, у нас с ней одинаковые фамилии. После ДТП они не проверили документы умершей, поверив словам очевидцев, и внесли в компьютер мои данные. В итоге я осталась без пособий. Правда, потом вопрос с выплатами решили. Но уже два года я продолжаю числиться в списке мертвых", – рассказала Бота Картбаева.

Несмотря на статус "мертвой", врачи готовы принять роженицу, но не знают, как будут оформлять документы на новорожденного. Оказывается, статус о смерти матери отражается в единой информационной системе.

"На тот момент по ИИН мы проверяли. Статус у нее выходил как умершего пациента. С того времени написали официальное письмо в управление здравоохранения Актюбинской области, в департамент полиции и Республиканский центр электронного здравоохранения. Она же должна как мать быть в свидетельстве о рождении, тогда, наверное, будут проблемы", – сказала заместитель главного врача Каргалинской городской больницы Кумисай Байбулатова.

Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов сообщил, что в декабре 2021 года в Темирском районе произошло ДТП, где погибла женщина.

"В дежурные сутки со слов свидетелей происшествия она была опознана как девушка по имени Бота – в связи с тем, что отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Как оказалось, свидетели дали ошибочные данные, и в течение трех суток во все инстанции направлены фактические анкетные данные. Повторно направлено письмо в Министерство здравоохранения для внесения изменения", – рассказал он.

По информации телеканала, юристы посоветовали женщине обратиться в органы юстиции либо решать вопрос через суд. Причем иск должен подавать муж. Потому что его документально мертвая супруга такой возможности тоже лишена.

Ранее Zakon.kz писал о том, какие права есть у беременных женщин. Женщины в положении умеют право на пособия, отпуск и специальный режим работы. Подробнее можно прочитать тут

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Диана Абдуллаева
Актобе
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