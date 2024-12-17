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Мир

Львы насмерть загрызли охранника зоопарка в Узбекистане

львы насмерть загрызли охранника зоопарка в Узбекистане, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 19:42 Фото: pixabay
17 декабря около 05:00 в Ташкентской области три африканских льва вышли из клетки, дверь которой была оставлена открытой, и напали на 44-летнего охранника. Хищники растерзали его и съели части тела, сообщает Zakon.kz.

По информации Генпрокуратуры, около 09:00 тело нашли сотрудники зоопарка. Два льва были возвращены в клетку с использованием транквилизаторов, а третий был застрелен местным охотником.

"На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и областного управления экологии. Назначена судебно-медицинская и ДНК-экспертизы останков тела. Все хищные животные зоопарка были пересчитаны, а клетки надежно заперты", – пишет портал Новости Узбекистана.

В настоящее время следственно-оперативная группа прокуратуры Паркентского района, специалисты Министерства экологии и Ташкентского зоопарка проводят необходимые проверки.

Ранее в Минэкологии РК прокомментировали запрет на использование животных в цирках.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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