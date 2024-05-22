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Ударил кулаком в живот: водитель напал на охранника ЖК в Алматы

Охранник ЖК, Алматы, водитель ударил кулаком в живот, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:33 Фото: pixabay
В Алматы молодой мужчина напал на возрастного охранника около жилого комплекса, сообщает Zakon.kz.

Инцидент сняли на видео около ЖК "Столичный". На кадрах мужчина выходит из авто, и сначала толкает, а потом бьет в живот возрастного охранника. На это отреагировали свидетели и подбежали, чтобы прекратить происходящее. Что предшествовало такому поведению водителя, не сообщается.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали видео.

"По данному факту проводится проверка. Правонарушитель задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной, назначена судебно-медицинская экспертиза", – указано в сообщении.

Другой инцидент с нападением прокомментировали в полиции Алматы ранее: нетрезвая женщина набросилась на медиков скорой помощи.

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