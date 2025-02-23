Трамп поздравил консерваторов с победой на выборах в Германии
Фото: X/WhiteHouse
Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с победой на досрочных выборах в Бундестаг, сообщает Zakon.kz.
По словам Трампа, день победы немецких консерваторов на выборах – великий день для Германии и США.
"Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в том, что касается энергетики и иммиграции, которая превалировала годами", – написал президент США в соцсети Truth Social.
Фото: truthsocial
На втором месте впервые в послевоенной истории ФРГ оказалась ультраправая партия "Альтернатива для Германии", набравшая от 19,5% до 20% голосов.
А Олаф Шольц, занимавший с 8 декабря 2021 года пост федерального канцлера Германии, признал поражение на выборах. Он назвал результат горьким для социал-демократов.
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