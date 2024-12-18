Папу Римского хотели убить двумя терактами

Покушение на Папу Франциска предотвратила британская разведка в Ираке два года назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из автобиографии Папы. 266-й лидер Католической церкви избежал двойного теракта смертников благодаря тому, что заговор с целью взрыва был раскрыт британской разведкой, которая направила предупреждение иракским полицейским, а они, в свою очередь, отправили предупреждение его службе безопасности, пишет Mirror.

Согласно опубликованным 17 декабря выдержкам из автобиографии о поездке в Ирак, Папе Франциску сообщили, что мероприятие, которое он планировал посетить, было целью потенциальных террористов-смертников, которых схватили и убили до того, как они успели осуществить свои планы.

В книге Папа рассказал, что "почти все отговаривали" от важного визита, но он чувствовал, что "должен был это сделать".

Охрана Франциска была проинформирована, когда его самолет приземлился в Ираке, что женщина, "начиненная взрывчаткой", и фургон направлялись в сторону северного иракского города Мосул, чтобы быть взорванными во время прибытия Папы.

Получив информацию о готовящемся покушении, Папа указал, что он расспрашивал сотрудников службы безопасности о судьбе заговорщиков. И в ответ получил: "Их больше нет. Иракская полиция перехватила их и взорвала".

В сентябре 2024 года сообщалось о том, что индонезийское антитеррористическое подразделение Densus 88 арестовало семерых человек за распространенные в интернете угрозы в адрес Папы Римского Франциска во время его визита в столицу страны Джакарту.