Отменить переход на летнее время в США намерен Трамп: что говорят эксперты

Избранный президент США Дональд Трамп настроен отменить переход на летнее время. По мнению экспертов, это может улучшить здоровье и благополучие людей, сообщает Zakon.kz.

О своем намерении Трамп заявил 13 декабря в посте на сайте Truth Social.

"Республиканская партия приложит все усилия, чтобы отменить летнее время, у которого есть небольшая, но сильная группа сторонников. Летнее время неудобно и очень дорого обходится нашей стране", – написал он.

Подавляющее большинство населения США, за редкими исключениями, придерживается летнего времени, которое предполагает перевод часов на один час вперед весной (во второе воскресенье марта), чтобы продлить световой день в летние вечера. Осенью (первое воскресенье ноября) часы переводятся на зимнее время, пишет Fox news.

По данным Министерства обороны США, эта практика была впервые введена в 1918 году вместе с pаконом о стандартном времени – военной мерой, призванной экономить энергию во время Первой мировой войны. Затем он был вновь реализован в 1942 году во время Второй мировой войны в целях экономии топлива и "содействия национальной безопасности и обороне".

В течение двух десятилетий это правило не соблюдалось, пока в 1966 году Конгресс не принял закон о едином времени – федеральный указ, устанавливающий летнее время.

Доктор Эрнест Ли Мюррей, сертифицированный невролог из больницы округа Джексон-Мэдисон в Джексоне, штат Теннесси, поддерживает намерение Трампа отменить летнее время.

"Честно говоря, уже давно пора, без шуток. Историческая причина перехода на летнее время уже не имеет необходимости", – сказал он.

По словам Мюррея, перевод часов дважды в год может привести к нарушению режима сна, что, как известно, приводит к различным проблемам со здоровьем.

"Большинство проблем возникает весной, при переходе на летнее время (потеря часа сна)", – сказал он.

Врач отметил, что несколько исследований показали, что это изменение приводит к сокращению продолжительности сна и повышению утомляемости в дневные часы.

"Это часто влияет на когнитивные способности и, по-видимому, замедляет мыслительный процесс", – добавил Мюррей.

По его словам, доказано, что проблемы с настроением, особенно депрессия, усиливаются при смене часовых поясов.

"Несколько исследований также показали повышенный риск инсульта в течение первых двух-трех дней после перевода часов", – сказал Мюррей.

Джонатан Альперт, психотерапевт из Манхэттена и Вашингтона, округ Колумбия, согласен с тем, что качество сна может улучшиться, если отменить переход на летнее время.

"Резкий сдвиг во времени может нарушить режим сна, что приведет к ухудшению качества сна и усталости", – сказал он.

Альперт рассказал, что замечает последствия изменения времени у своих пациентов каждую весну и осень.

"Мои пациенты больше устают и меньше сосредотачиваются, и часто жалуются на увеличение стресса ", – отметил он.

Альперт отметил, что последовательные циклы света и темноты также имеют решающее значение для регуляции циркадных ритмов организма.

"Сбои, вызванные переходом на летнее время, связаны с ростом расстройств настроения, что соответствует тому, что я наблюдаю в своей практике ", – сказал он.

По словам психотерапевта, также может снизиться количество несчастных случаев и травм на рабочем месте, поскольку исследования показывают, что после перевода часовых поясов их число часто увеличивается.

По словам Альперта, несмотря на вероятные преимущества, отмена летнего времени может иметь и обратную сторону.

"Без летнего времени было бы меньше солнечных часов вечером весной и летом. Это может сократить возможности для активного отдыха на свежем воздухе после работы, который многие люди считают приятным и полезным для психического здоровья ", – сказал он.

По его словам, если будут внесены изменения, последует негативная реакция, поскольку аргументы в пользу отмены летнего времени столь же убедительны, как и аргументы в пользу его сохранения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует провести приватизацию Почтовой службы США в связи с серьезными убытками компании. Он считает, что правительство не должно субсидировать Почтовую службу.