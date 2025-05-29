Во Франции хирурга осудили за сексуализированное насилие над детьми

Бывший хирург, совершивший сексуализированное насилие над сотнями детей во Франции, приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, прокуроры описали Ле Скуарнека как "дьявола в белом халате", большинство его жертв подвергались насилию, находясь под наркозом или просыпаясь после операций.

74-летний Жоэль Ле Скуарнек был признан виновным. Среди его жертв было почти равное количество мальчиков и девочек. Две жертвы покончили с собой за несколько лет до суда. Его обвинили в 300 отдельных преступлениях – 111 изнасилованиях и 189 сексуализированных нападениях – в более чем десятке больниц в период с 1989 по 2014 год.

Суд постановил, что Ле Скуарнек должен отбыть не менее двух третей срока, прежде чем он сможет получить право на освобождение. За всю свою карьеру Ле Скуарнек ни разу не подвергался преследованию, несмотря на то, что в 2005 году его осудили за хранение изображений сексуализированного насилия над детьми.

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал, что будет с теми мужчинами, которых вынуждена была принимать школьница, находившаяся в сексуальном рабстве в Кызылорде.