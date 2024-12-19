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Мир

Акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" сменило название

Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 04:14 Фото: Facebook/Алена Хоменко
19 декабря в Кыргызстане переименовали ОАО "Международный аэропорт "Манас", сообщает Zakon.kz.

Теперь ОАО будет называться "Аэропорты Кыргызстана". Об этом рассказала пресс-секретарь акционерного общества Алена Хоменко на своей странице в Facebook.

"Название международного аэропорта "Манас" не меняется", – уточняется в сообщении.

Теперь аэропорт в Бишкеке может получить новый код вместо действующего FRU. Уже есть одобрение от всех авиакомпаний, осуществляющих полеты в Кыргызстан. Запрос на изменение кода уже направили в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

18 декабря в Кыргызстане назначили нового главу Кабинета министров, а днями ранее, ирландская авиакомпания-лоукостер с юмором подвела итоги уходящего года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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