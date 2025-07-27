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Происшествия

Международный терминал аэропорта затопило в Астане

аэропорт Астаны затопило, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 21:18 Фото: Zakon.kz
27 июля в 19:36 в на первом этаже Международного терминала аэропорта Астаны повредился отвод ливневой трубы, сообщает Zakon.kz.

Видео потопа распространилось в социальной сети.

"В течение 20 минут специалисты устранили повреждение. Инцидент не повлиял на работу аэропорта, задержек и отмен рейсов не зафиксировано. Работа аэропорта осуществляется в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе Международного терминала аэропорта Астаны.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области образовался коллапс из-за сильных дождей – в поселке размыло дороги, вода хлынула вдоль жилых домов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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