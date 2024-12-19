Тесть облил зятя кислотой из-за спора, куда молодые поедут в медовый месяц

В районе Тхана индийского штата Махараштре 65-летний мужчина облил кислотой своего 29-летнего зятя, который не захотел везти его дочь в медовый месяц за границу, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным The Times Of India, сразу после свадьбы у тестя и зятя произошел конфликт из-за места проведения медового месяца. Первый настаивал, чтобы молодожены отправились в религиозное место за границей, а второй хотел посетить Кашмир. В какой-то момент спора тесть подошел к зятю и плеснул в него кислотой. В результате мужчина с серьезными травмами лица и тела был госпитализирован.

Как уточняется, теперь полиция ищет нападавшего, который скрылся с места преступления. Его планируют привлечь к ответственности по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, стоит ли планировать свадьбу на 25 мая 2025 года.