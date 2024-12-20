В Великобритании cтюардесса выпала из самолета

Фото: pexels

Несчастный случай произошел близ города Ноттингем в аэропорту Ист-Мидлендс. Стюардесса открыла дверь самолета и шагнула на трап. Однако, по неизвестной причине, его не оказалось на месте. В итоге девушка выпала из самолета на взлетно-посадочную полосу, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел днем 16 декабря во время подготовки пассажирского лайнера ко взлету, сообщает издание Nottinghamshire Live. В результате несчастного случая девушка получила серьезные травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу. Службы безопасности местных авиационных линий начали расследование происшествия. Ранее психолог рассказала, как справиться с аэрофобией и как выяснить разницу между повышенной тревожностью и истинной фобией.

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