В Великобритании cтюардесса выпала из самолета
Фото: pexels
Несчастный случай произошел близ города Ноттингем в аэропорту Ист-Мидлендс. Стюардесса открыла дверь самолета и шагнула на трап. Однако, по неизвестной причине, его не оказалось на месте. В итоге девушка выпала из самолета на взлетно-посадочную полосу, сообщает Zakon.kz.
Несчастный случай произошел днем 16 декабря во время подготовки пассажирского лайнера ко взлету, сообщает издание Nottinghamshire Live.
В результате несчастного случая девушка получила серьезные травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу. Службы безопасности местных авиационных линий начали расследование происшествия.
Ранее психолог рассказала, как справиться с аэрофобией и как выяснить разницу между повышенной тревожностью и истинной фобией.
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