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Мир

В Великобритании cтюардесса выпала из самолета

самолет, Великобритания, стюардесса, трап, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 22:00 Фото: pexels
Несчастный случай произошел близ города Ноттингем в аэропорту Ист-Мидлендс. Стюардесса открыла дверь самолета и шагнула на трап. Однако, по неизвестной причине, его не оказалось на месте. В итоге девушка выпала из самолета на взлетно-посадочную полосу, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел днем 16 декабря во время подготовки пассажирского лайнера ко взлету, сообщает издание Nottinghamshire Live.

В результате несчастного случая девушка получила серьезные травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу. Службы безопасности местных авиационных линий начали расследование происшествия.

Ранее психолог рассказала, как справиться с аэрофобией и как выяснить разницу между повышенной тревожностью и истинной фобией.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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