В Германии за 1 евро продают исторический объект: в чем подвох

В федеральной земле Саксония-Анхальт, к северу от Магдебурга, власти города Тангерхютте объявили о продаже бывшего литейного комплекса с минимальной стоимостью всего один евро, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы администрации города Тангерхютте, подать заявку можно до 30 сентября 2026 года.

"История предприятия началась в 1842 году, когда здесь была основана железолитейная фабрика", – говорится в пресс-релизе.

Со временем вокруг нее вырос целый промышленный город. На пике своего развития завод обеспечивал работой более 1,5 тыс. человек и выпускал широкий ассортимент изделий из чугуна – от уличных фонарей и винтовых лестниц, ванн, декоративных элементов и даже чайных павильонов. Продукция экспортировалась в Японию, Египет и Аргентину.

После объединения Германии производство постепенно пришло в упадок, а некогда знаменитый завод превратился в заброшенный комплекс. Сегодня город надеется найти инвестора, который сможет сохранить историческое наследие.

Выяснилось, что вместе с символической ценой новый собственник получит и серьезные обязательства.

"Он должен безотлагательно укрепить аварийные фасады, признанные памятниками архитектуры, и обеспечить их долгосрочную сохранность", – предупредили города потенциальных инвесторов.

Между тем коллекционеры не скупятся на приобретение культовых вещей. Так световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" продали за рекордные 3,75 млн долларов, а куртка генерального директора компании Nvidia ушла с молотка за 960 тыс. долларов при стартовой цене в 60 тыс. долларов.