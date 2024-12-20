За обезглавливание учителя осудили восемь человек во Франции

20 декабря французский антитеррористический суд признал виновными восемь человек, обвиняемых в обезглавливании учителя Самюэля Пати возле школы недалеко от Парижа в 2020 году, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, Пати в свои 47 лет, был убит экстремистом возле школы 16 октября 2020 года. Нападавший, 18-летний россиянин чеченского происхождения, был застрелен полицией.

Друзья нападавшего признаны виновными в соучастии в убийстве и приговорены к 16 годам лишения свободы каждый. Ни один из них не может быть условно-досрочно освобожден ранее, чем через 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку. Власти земли Саксония-Анхальт признали произошедшее терактом.

